Sanna Marin, shorts e... la foto che sconvolge le cancellerie europee

Sanna Marin è la leader di governo più giovane del mondo. Ma non solo, perché a soli 36 anni la prima ministra della Finlandia è anche la più giovanile. A far parlare è l'ultimo scatto della Marin pubblicato su Instagram e che in poco tempo è diventato subito virale. Qui la si vede in giacca di pelle, shorts e anfibi. L'occasione? Il Ruisrok Festival, la tre giorni musicale che si è svolta questo weekend a Turku.

Inutile dire che lo scatto ha collezionato una lunga lista di complimenti: "La premier più cool ce l’abbiamo noi", scrive qualche finlandese mentre altri chiedono: "Può governare per sempre?", oppure: "È la miglior premier del mondo". Oltre a essere un'affermata e credibile politica, la Marin diventata premier nel 2019 a soli 34 anni, è anche mamma e moglie.

Proprio la sua grande popolarità, l'ha portata ad accaparrarsi la copertina di Time nel 2021 tra le 100 persone più influenti. Sempre lei è la premier che ha portato la Finlandia ben lontana dai quasi ottant'anni di neutralità. È infatti di qualche settimana fa la richiesta di entrare nella Nato, con una chiara posizione anti-russa e a favore dell'Ucraina e dell'Occidente in generale.

