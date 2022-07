Myrta Merlino, il sospetto su Mario Draghi: "Ha dato le dimissioni, ma..."

14 luglio 2022 a

Le dimissioni di Mario Draghi, dopo settimane di tira e molla da parte del Movimento 5 Stelle, sono arrivate. Prima l'uscita dei grillini dall'Aula del Senato sul dl Aiuti, poi la salita al Quirinale del premier, poi il Consiglio dei ministri e l'annuncio e infine la decisione di Sergio Mattarella: dimissioni respinte. Quanto basta per far insospettire Myrta Merlino. La conduttrice de L'Aria Che Tira su La7 avanza un'ipotesi: "Mario Draghi annuncia le dimissioni. Saranno irrevocabili tout court? Il punto ora è questo".

Il presentimento è che il presidente del Consiglio, con il suo discorso alle Aule mercoledì, possa fare un passo indietro e optare per proseguire senza a quel punto i Cinque Stelle. "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto - si legge nella nota - questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto", che però non sono state accolte dal Capo dello Stato.

Quest'ultimo avrebbe chiesto all'ex numero uno della Bce di presentarsi in Parlamento e decidere il da farsi. Sarà così? Certo è che il premier ha ribadito nel suo discorso "che è venuto meno il patto di fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più. Vi ringrazio per il vostro lavoro".

