L'aria che tira, Myrta Merlino: "Viviamo in una...". La frase "sfuggita": un attacco alla Meloni?

Myrta Merlino lascia L'Aria Che Tira, ma solo per un mese. La conduttrice di La7, nella puntata andata in onda venerdì 17 giugno, ha salutato i suoi telespettatori. Al suo posto Francesco Magnani. Sarà lui infatti a sostituirla, come già accaduto in altre circostanze. E così, durante l'arrivederci, la Merlino ha ringraziato i collaboratori, coloro che ogni giorno le stanno a fianco: "Grazie a voi, questo programma è fatto con amore, dedizione e fatica".

Ma non solo, perché la giornalista sembra lanciare anche una frecciata: "Viviamo in una rete libera, sempre accesa e sempre sul pezzo. Grazie a tutti voi che consentite a questo programma di essere fondamentale per questa rete, una corazzata del daytime". E ancora: "Grazie a Urbano Cairo che ci lascia massima libertà".

A chi si riferisca la conduttrice non è dato sapersi, anche se pochi giorni fa La7 è finita nel mirino di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia si era pronunciata così: "Quelle che avete visto sono una serie di accuse, minacce mistificazioni, insulti andati in onda su un’unica rete televisiva, La7, in appena 24 ore". Da qui la possibilità che la Merlino abbia voluto difendere i colleghi e i loro programmi.

