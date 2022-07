Roberta Beta, il nuovo durissimo sfogo: "Quando mi vedono..."

16 luglio 2022 a

a

a

Roberta Beta torna a parlare della sua vita privata e dopo lo sfogo di qualche giorno fa, l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di raccontarsi ancora una volta sulle colonne del settimanale Nuovo. In un'intervista racconta la sua sfida più dura: "Da sei anni non faccio più radio ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante".

"Casalino? Quando con Giucas Casella...". La testimonianza: come si era ridotto, se questo è il portavoce di un premier

Ma non ha perso le speranze per ripartire. La sua fiducia nel futuro è intatta e così afferma: "Se nessuno mi dà un’opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita". Ma c'è un altro lato privato in questa storia e riguarda il rapporto con suo figlio Filippo: "Filippo è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo, ma non ho rimpianti e rifarei tutto". Insomma, viva la sincerità.

"Derubata". Terrore per l'ex concorrente del Grande Fratello: in casa la peggiore delle sorprese

Roberta Beta è stata una delle protagoniste della prima edizione del Grande Fratello e ora vuole tornare in tv. Nonostante le difficoltà superate e nonostante il giudizio degli altri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.