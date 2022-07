Ivana Trump, "non è morta di infarto": cosa l'ha uccisa, il risultato dell'autopsia

16 luglio 2022 a

Ivana Trump non ha avuto un infarto: sarebbe morta per le ferite causate da una caduta dalle scale all’interno della sua casa. Questo sarebbe il risultato dell'autopsia eseguita sulla 73enne, stando a quanto riportato dalla Abc. Il corpo senza vita dell'ex moglie di Trump era stato trovato due giorni fa sul pavimento in fondo alle scale all'interno della sua abitazione a Manhattan.

L'ipotesi più accreditata all'inizio era che Ivana - sola a casa al momento del decesso - fosse morta di infarto e non avesse avuto il tempo per allertare i soccorsi o chiamare aiuto. I risultati dell’esame autoptico, però, avrebbero svelato qualcos'altro. Pare, infatti, che sia stato un incidente domestico a uccidere l’ex moglie di Trump. L’ufficio di medicina legale della città di New York ha fatto sapere che la 73enne è morta in maniera accidentale per via di alcune contusioni al torso.

Un amico di Ivana, Zach Erdem, ha fatto sapere che la donna soffriva di dolori alle gambe e che, proprio per questo motivo, non usciva spesso di casa. Al massimo decideva di andare al ristorante vicino a casa sua, un locale a cui era parecchio affezionata. Proprio lì era andata poco prima di morire. Un’altra sua amica, Nikki Haskell, ha raccontato invece a Page Six che Ivana aveva paura di uscire anche per il rischio-Covid. "Lei era terrorizzata all’idea di prendere il virus. Si concedeva soltanto una passeggiata da casa sua ad un ristorante della porta accanto, al massimo due o tre ristoranti girato l’angolo, ma non di più”.

