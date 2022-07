Ivana Trump, testimonianza-choc: "Poco prima di morire, al ristorante..."

15 luglio 2022 a

Ivana Trump, morta per un arresto cardiaco a 73 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Manhattan. L'ex moglie di Donald Trump sarebbe stata colta da un malore in tarda serata, dopo essere andata a cenare nel suo ristorante preferito, non lontano da casa. Secondo la ricostruzione fatta dal Sun, aveva trascorso un paio d'ore all'interno del locale senza mai accusare alcun tipo di malessere.

"Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l'ho vista. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po' stanca, ma per il resto era a posto - ha raccontato al Sun Paola Alavian, proprietaria del ristorante preferito di Ivana -. Sono un po' sotto choc in questo momento, abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa".

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per l'ex moglie del tycoon non c'è stato nulla da fare. "Sono profondamente rattristato nell’annunciare a tutti quelli che la amavano, e ce ne sono così tanti, che Ivana è morta nella sua casa", ha fatto sapere Trump sulla piattaforma Thruth Social, quella che utilizza per comunicare dopo l'estromissione da Twitter -. Lei era una donna stupenda, meravigliosa e bella, e ha condotto una vita che è fonte di ispirazione per molti. La sua gioia e il suo orgoglio erano i nostri tre figli Donald Jr, Ivanka ed Eric. Lei era molto orgogliosa di loro, e noi lo eravamo di lei. Riposa in pace, Ivana".

