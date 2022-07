Silvio Berlusconi, Giannini: "Pare che sia stato lui a strappare, perché..."

21 luglio 2022 a

a

a

"Draghi avrebbe cercato a più riprese Berlusconi ma lui non gli avrebbe risposto al telefono": Concita De Gregorio a In Onda su La7 ricostruisce alcuni momenti della giornata di ieri, quando la maggioranza di governo si è disintegrata. "Nel pomeriggio è stata proprio Forza Italia a chiedere una pausa per avere una riunione, sembrava ci fosse una trattativa, poi in serata Berlusconi si è sentito con Giorgia Meloni. Come interpreti questa posizione?", ha chiesto la conduttrice al suo ospite, Massimo Giannini.

I 90 minuti in cui è morto il governo Draghi: il retroscena sulla crisi di governo

"E' stata la sorpresa finale di una giornata che era già cominciata sotto cattivi auspici ed è finita peggio - ha risposto il direttore de La Stampa -. Finora siamo stati abituati a pensare che dentro questo centrodestra Berlusconi fosse un punto di mediazione e paradossalmente la forza che riusciva a trattenere le pulsioni più radicali ed estremiste di Salvini e Meloni. Oggi, invece, da quello che abbiamo capito, pare sia stato lui a strappare con altrettanta forza rispetto a Salvini".

Massimo Giannini a In Onda, il video

"Si può andare a letto con uno scimmione": Berlusconi, choc in tribunale

Il presunto motivo dello strappo degli azzurri viene rivelato da Giannini stesso: "Le interpretazioni che si danno possono farci sorridere, ma la dicono lunga sulla condizione in cui si trova la politica italiana: pare - così si dice all'interno di Forza Italia - che Berlusconi voglia candidarsi alle elezioni. E quindi se l'orizzonte temporale non è troppo lontano, settembre-ottobre, lui ha più chance di farlo. A questo siamo ridotti".