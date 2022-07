L'Aria Che Tira, gli insulti di Friedman a Salvini: "Quello mi fa paura"

21 luglio 2022 a

"Da 2 giorni sto cercando di spiegare ai miei amici in America e in altri Paesi cosa sta succedendo ma è difficile". Parola di Alan Friedman, che ospite a L'Aria Che Tira nella puntata in onda giovedì 21 luglio su La7 ne ha una per tutti. "Devo spiegare come Giuseppe Conte, un uomo amareggiato, deluso e piccolo ha voluto buttare giù Draghi". E ancora: "E poi Matteo Salvini, ancora amico di Vladimir Putin, che ha deciso di approfittarsene e hanno convinto Silvio Berlusconi, che farà 86 anni e che si è messo con i populisti e i sovranisti, creando un'implosione di Forza Italia. Questi filoputiniani fanno paura".

Dopo gli attacchi gratuiti, il giornalista ribadisce alle telecamere di Francesco Magnani che "questo vuol dire per l'Italia mancanza di gestione dell'economia nel momento in cui bisogna fare le riforme o non riceverà i miliardi del Pnrr".

Solo qualche giorno fa Friedman ipotizzava un inverno molto difficile: "La situazione è molto molto complessa, perché è chiaro che Putin sta usando la fornitura di gas o chiudere i rubinetti come un ricatto, come un’arma contro l’Europa. Quindi Putin sta ammazzando la crescita del PIL in Italia e nel resto d’Europa per cercare di convincere l’Europa a mollare la resistenza in Ucraina, lasciandogli prendere tutto. In Italia il piano di Cingolani riguarda 4 o 5 elementi chiave, ma non tutti arrivano prima di questo inverno".