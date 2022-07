Zona Bianca, Mario Giordano ride in faccia a Ricci: il raptus del sindaco Pd

22 luglio 2022 a

"Noi avevamo in carica un governo e un premier i più forti possibili che potevamo avere, era appena andato in Algeria a trattare il gas...". Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro, in collegamento con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, piange per la caduta di Mario Draghi. E Mario Giordano, in studio, gli ride letteralmente in faccia. E mentre il conduttore di Fuori dal coro sghignazza, l'esponente democratico si infervora: "Se a Giordano fa ridere io penso che gli italiani stiano ridendo poco in queste ore". "Sto ridendo perché non c'è una maggioranza, come fa a essere forte un governo che ha fatto quello spettacolo lì in Parlamento, e che evidentemente non ha più una maggioranza".

"Infatti non fa ridere per niente, Giordano, lei che denuncia i guasti degli italiani e problemi che ci sono. Non fa ridere per niente, i problemi dell'Italia sono drammatici e avremo un autunno tremendo. Abbiamo visto un servizio in cui l'inflazione mette a dura prova il potere d'acquisto delle famiglie e la capacità delle imprese di stare in piedi. E lei ride, ride perché è caduto il governo del migliore italiano che potevamo avere in questo momento. E lei ride, alla faccia degli italiani. Bravo! Bravo! Bravo!".

"Rido perché non aveva la forza di affrontarli, non era in grado di affrontarli...". "No, era talmente in grado di affrontarli che...". Ricci non riesce a terminare il concetto, nel caos delle voci che si accavallano. Sembrava quasi di stare in Parlamento.