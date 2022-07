Controcorrente, Cesara Buonamici: "Berlusconi già in partita, non lo batte nessuno"

22 luglio 2022 a

"Lo scatto l'ha fatto subito Silvio Berlusconi, quando c'è odore di elezioni non lo batte nessuno": Cesara Buonamici, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha commentato la situazione politica attuale, sottolineando come la campagna elettorale sia ormai partita. Dopo la caduta del governo Draghi, i partiti non hanno perso affatto tempo. Anche perché il 25 settembre, giorno in cui gli italiani sono chiamati a votare, è sempre più vicino.

"E' partito per primo, è entrato subito in pista - ha continuato il volto del Tg5 parlando del leader di Forza Italia -. Oggi ha visto Giorgia Meloni. Comunque per il centrodestra è più facile, le alleanze sono quelle, sono già scritte". Parlando dell'altro schieramento, invece, la giornalista ha detto: "Gli altri fanno più fatica. Il Pd deve ricreare qualcosa e nel frattempo guarda al centro, ma non è facilissimo. Calenda non dice di no ma non dice nemmeno di sì".

Secondo la Buonamici è difficile fare delle alleanze anche perché "il centro è pieno di leader e non tanto pieno di votanti ed è anche molto popolato. Quindi se si vogliono creare delle alleanze il tempo stringe, prima di Ferragosto bisogna presentare simboli e liste. Lasciano la cucina al buon Draghi che ha già tutto l'elenco delle cose da fare e gli altri si tuffano".