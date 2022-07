Crazy Pizza, lo schiaffo a Flavio Briatore: cosa svela questo report

29 luglio 2022 a

Nessuna traccia del Crazy Pizza di Flavio Briatore nella classifica di 50 Top Pizza, la più autorevole guida alle migliori pizzerie d'Italia 2022 - ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro - che è stata presentata al Teatro Mercadante di Napoli. Tra le prime 100 pizzerie svetta la Campania con 30 insegne, al secondo posto il Lazio con 13 insegne, che batte di poco la Lombardia con 12. A seguire Toscana (10), Puglia e Veneto (5), Piemonte e Sardegna (4), Sicilia (3), Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche (2), infine Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria (1). Nell'elenco però non appare la nuova pizzeria extra lusso di Briatore. Forse perché è stata aperta da poco?

Tant'è. I Masanielli - Francesco Martucci, a Caserta, si conferma per il quarto anno consecutivo la migliore pizzeria d'Italia. Al secondo posto della classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto 10 Diego Vitagliano Pizzeria, sempre a Napoli. Segue in quarta posizione I Tigli a San Bonifacio (VR), al quinto posto Francesco & Salvatore Salvo a Napoli, sesto Seu Pizza Illuminati a Roma, settimo La Notizia 94 a Napoli, ottavo posto per 180g Pizzeria Romana a Roma, al nono Dry Milano a Milano, al decimo la nuova pizzeria casertana Cambia-Menti di Ciccio Vitiello.

Infine, il riconoscimento Benemerito della Pizza 2022 è andato a tre pizzaioli che all'inizio degli anni 2000 hanno cambiato la storia della pizza nelle loro rispettive categorie: Enzo Coccia, Simone Padoan, Gabriele Bonci.