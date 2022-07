Marco Travaglio, grave incidente d'auto a Roma: "L'auto sui tavolini del ristorante"

30 luglio 2022 a

Marco Travaglio sarebbe rimasto coinvolto in un incidente in zona Trastevere a Roma. Stando alle prime indiscrezioni riportate da Leggo, ci sarebbe stato uno scontro fra due auto. Una di queste - la Smart - apparterrebbe al direttore del Fatto Quotidiano e pare arrivasse da via dei Genovesi. Mentre la seconda vettura coinvolta - una Bmw - sarebbe arrivata da via della Luce. Nessuna informazione sull'altro conducente.

In ogni caso, non sono ancora chiare né la dinamica né le cause dell'incidente. Tutto sarebbe ancora da accertare. Alla fine però pare che la Smart di Marco Travaglio abbia terminato la sua corsa sui tavolini di un ristorante, sopra un marciapiede. Tanta la paura, sia per i passanti che si trovavano lì in quel momento sia per i due conducenti coinvolti. Per fortuna, però, nessuno sarebbe rimasto ferito o avrebbe riportato delle lesioni.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, subito dopo l'incidente il giornalista si sarebbe allontanato. Poi, in un secondo momento, si sarebbe fatto prestare le prime cure dai soccorsi. Sul posto intanto sarebbero arrivate anche le pattuglie della Polizia municipale, pronte a raccogliere informazioni sull'incidente e a fare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello scontro.