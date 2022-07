Joe Biden "ha di nuovo il Covid": reinfezione lampo, qualcosa non torna

30 luglio 2022 a

Joe Biden di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato pochi giorni fa di essere negativo e ora ripiomba nell'incubo. Ad annunciarlo lui stesso: "Ragazzi oggi sono risultato positivo al Covid di nuovo. Accade a qualcuno. Non ho sintomi ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in pista", ha scritto su Twitter dopo l'annuncio della Casa Bianca.

Un vero colpo basso, visto che lo stesso Biden aveva commentato così lo stato di salute del suo successore Donald Trump: "Quando il mio predecessore ha avuto il Covid è stato trasferito in elicottero al Walter Reed Medical Center, era malato gravemente, fortunatamente si è rimesso. Io ho preso il COVID ed ho lavorato dal piano di sopra della Casa Bianca, per cinque giorni e basta, la differenza sta ovviamente nei vaccini".

La seconda positività di Biden è stata annunciata così da Washington: "Joe Biden è risultato di nuovo positivo al Covid, dopo un test effettuato qualche ora fa. Il presidente non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco che ha preso la prima volta che è stato contagiato". Insomma, la reinfezione per il presidente Usa è stata lampo, tanto da sollevare diversi sospetti sui social.