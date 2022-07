Matteo Bassetti, l'allarme sul vaiolo delle scimmie: "Vaccino subito agli omosessuali"

31 luglio 2022 a

A suonare l'allarme sul vaiolo delle scimmie ci pensa Matteo Bassetti. L'infettivologo, infatti, sostiene che il virus sia stato sottovalutato. "Il problema è stato aver sottovalutato la malattia, oggi siamo davanti a un'infezione che a me preoccupa molto: è un fenomeno globale e un virus che lascia strascichi invalidanti", ha affermato Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Nelle ultime ore sono stati registrati i primi casi in Europa: due morti in Spagna. Un altro decesso, invece, in Brasile. Secondo Bassetti il numero dei casi ufficiali segnalati, però, non corrisponde a realtà: ""Staremo a 120 mila casi perché quelli diagnosticati sono la punta dell'iceberg".

Secondo l'esperto, "ci sono lesioni anali e restano per molto tempo, anche due mesi. Un errore è stato parlare di vaiolo delle scimmie guardando l'indicatore dei morti: bisogna guardare ad altre cose e non credo si possa perdere altro tempo". E ancora, aggiunge che "è necessario offrire subito a omosessuali e bisessuali maschi il vaccino. Si deve tornare a parlare di questi argomenti, è l'unico modo per prevenire problemi", ha concluso in un post su Facebook.