Carlo Calenda? "L'avete visto con Carfagna e Gelmini? Sembrava...", chi umilia mister Azione

06 agosto 2022 a

a

a

Sta facendo discutere l’intervista che Makkox ha rilasciato a Repubblica. Soprattutto il passaggio su Giorgia Meloni ha scatenato diverse polemiche: “Sta già pensando a dove fare la festa. La destra vincerà? Mi sembra pacifico, il Paese vuole così. Siamo un popolo di ignoranti, e l’ignoranza è concime per la destra. Cinicamente penso che mi divertirò di più. È difficile fare satira con quelli noiosi. Lavoreremo come pazzi, già lo sento. Per l’Italia però c’è poco da ridere”.

"Concime, ignoranti...": il vergognoso attacco di Makkox alla Meloni, scoppia il caso

Il vignettista di Propadanda Live - trasmissione di La7 - ha parlato anche di Carlo Calenda, che ha acceso la sua fantasia in questo primo scorcio di campagna elettorale. “Ma l’ha visto alla presentazione di Carfagna e Gelmini? Sembrava Galliani che ufficializza i nuovi acquisti del Monza”, ha dichiarato Makkox, che ha le idee chiare su chi abbia fatto l’affare nell’accordo Pd-Azione: “Di sicuro l’affarone lo ha fatto lui prendendosi il 30 per cento dei collegi. A me Calenda sta simpatico anche quando svacca. È autentico persino quando sbaglia”.

"Che ci fai vestito così...". La vignetta della vergogna che umilia la divisa e i nostri militari | Guarda

Tornando alla Meloni, il vignettista è convinto ch la Meloni sarà la prima donna premier dell’Italia: “È di destra, un bello schiaffo alla sinistra”. Ma che Paese vede Makkox? “Impoverito - ha risposto - hanno chiuso un sacco di aziende. E questo crollo che provoca la rabbia. La gente dice: ‘Mo, proviamo la Meloni’”.