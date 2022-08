Fratoianni asfaltato da Sgarbi: "Parla di Roberto Speranza?", tutto da godere

07 agosto 2022 a

Nell'armata Brancaleone di Enrico Letta entra anche Nicola Fratoianni, la sinistra più spinta, il leader di Sinistra Italiana. Già, anche lui cacciato dentro all'alleanza, con buona pace di Carlo Calenda.

E nella conferenza stampa in cui Letta, Fratoianni e Angelo Bonelli dei Verdi - ieri, sabato 6 agosto - hanno presentato il novello accrocchio, il leader di SI ha detto che l'obiettivo dell'accozzaglia è "impedire un governo di estrema destra. Evitare che la peggiore destra-destra della storia governi il Paese". Insomma, la ha sparata grossissima, come al solito.

E contro Fratoianni ecco scendere in campo Vittorio Sgarbi, candidato per il centrodestra, il quale su Twitter ricorda quanto detto dal leader di Sinistra Italiana. E il critico d'arte aggiunge: "Allude, evidentemente, al ritorno di Roberto Speranza, del finto grillino Giuseppe Conte e dei suoi alleati, in ragione delle inaudite restrizioni alle libertà personali di questi ultimi due anni...", conclude Vittorio Sgarbi. Il riferimento è chiaro: i dpcm, i lockdown, gli obblighi e le privazioni della libertà personale a cui i sodali di Fratoianni hanno condannato gli italiani al tempo della pandemia.