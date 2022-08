L'Aria Che Tira, Pasquino contro Calenda: "Inaffidabile e incommentabile"

12 agosto 2022 a

Le ambizioni di Carlo Calenda vengono subito ridimensionate. Ospite de L’Aria Che Tira su LA7 nella puntata di venerdì 12 agosto, Gianfranco Pasquino si esprime sull'accordo tra il leader di Azione e Matteo Renzi. "Il Terzo polo è una tigre di carta? - esordisce - Peggio, un’accozzaglia". Per il politologo infatti "il Terzo polo è il Movimento 5 Stelle, questo semmai è un quarto polo che non sta nemmeno al centro. Non so se è una tigre, sarebbe un complimento definirlo così".

Insomma, di fronte a Francesco Magnani, Pasquino ci va tutt'altro che leggero. E ancora: "È una piccola accozzaglia tra un europarlamentare che si chiama Calenda eletto nel PD che all’Europarlamento non ci va mai e che si è sbizzarrito variamente anche candidandosi sindaco di Roma".

Finita qui? Neanche per sogno. Di Calenda infatti Pasquino dice che "è un uomo che non rispetta gli impegni, è assolutamente inaffidabile. Ha anche detto che il suo uomo alla presidenza del Consiglio è Mario Draghi, ma se non vuole, è disponibile a farlo lui! Che tipo di commento si può fare a un’operazione di questo genere? Nessuno!". E lo studio non può che rimanere in silenzio, quasi dando ragione al politologo.