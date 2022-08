Sgarbi, la fidanzata: "In 23 anni lo abbiamo fatto sei volte. Ho scoperto che..."

12 agosto 2022 a

È Sabrina Colle la fidanzata storica di Vittorio Sgarbi. I due nonostante i tradimenti del latin lover più famoso della tv, sono inseparabili. "Vittorio mi riserva la sua grande tenerezza. Ha un modo di essere tenero che mi riporta all'infanzia, a sentirmi leggera come allora. Poi, i suoi sms sono meravigliosi oggi come 23 anni fa", ha confessato l'attrice alle colonne del Corriere della Sera. La coppia si sente tutti i giorni e guai dimenticare di rispondere a una telefonata: "L'unica volta - ha spiegato -, venti giorni fa, ero stanca e ho dimenticato la suoneria silenziosa. Ha chiamato la polizia: temeva fossi stata uccisa".

Eppure il critico d'arte non ha mai nascosto i suoi numerosi tradimenti, così come i dettagli della loro vita più privata: "La verità - ha proseguito Sabrina - è che stiamo insieme da 23 anni e lo abbiamo fatto solo sei o sette volte. È passato molto tempo e, se dovessi farne un racconto dettagliato, lo dovrei affrontare con uno psicanalista: era una cosa buffa, anche disarmonica".

Più volte Sgarbi ha raccontato che a prendere la decisione di smettere di avere rapporti è stata lei. Che sia così? "Anche questa - ha subito messo le mani avanti la Colle - è una sua fantasia. Non l'ho deciso, non gliel'ho comunicato, ho solo fatto in modo che succedesse. Non potevo più concedere la parte più intima di me a una persona così promiscua. Dopo pochi mesi, ho scoperto che era un traditore seriale". Le corna, stando al racconto di lei, venivano allo scoperto in tv, "le confessava non a me, ma davanti agli altri: la telecamera o il pubblico sono sempre stati la sua debolezza".