Controcorrente, Ghisleri: "Parte del centrodestra guarda a Calenda e Renzi"

12 agosto 2022 a

a

a

"Di sicuro la situazione di questi giorni ha creato parecchia confusione nei cittadini". Alessandra Ghisleri, ospite di Controcorrente nella puntata di venerdì 12 agosto su Rete 4, parla dell'accordo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, ma soprattutto delle critiche al leader di Azione. "Lui - interviene - è stato chiaro nel suo accordo con il Pd e con la sinistra, si è ritirato di fronte a un progetto che era cambiato". Il riferimento è all'ingresso di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli nell'alleanza, gli stessi che hanno votato contro Mario Draghi.

"Sondaggi, un'evoluzione nuova". Ghisleri, l'allarme: come può cambiare tutto

La sondaggista di Euromedia Research sembra prendere le difese di Calenda e definisce il nuovo patto con il numero di Italia Viva "una novità". "Una novità - conferma - che i sostenitori guardavano già prima del patto poi sfumato con il Pd". Risultato? Per la Ghisleri a guardare al nuovo progetto con interesse non ci sono solo loro, ma anche "una buona parte di quel centrodestra che magari si sentiva in difficoltà nelle scelte".

"Occhi puntati addosso": Ghisleri avverte Meloni, come vogliono farla fuori

La stessa sondaggista aveva ammesso che molti elettori erano indecisi tra Calenda, Meloni e Renzi: Meloni. Alla base il fatto che "sono tre leader attrattivi perché in una parte di elettorato è tornata l’insofferenza per le minestre riscaldate".