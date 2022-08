Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti e il messaggio per Shalla e Mikaela

14 agosto 2022 a

Vittorio Brumotti si racconta. L'inviato di Striscia la Notizia in un'intervista a Vero Tv parla della sua vita privata e del suo amore per gli animali. Così ha voluto parlare dei suoi cani che lo accompagnano nella vita di tutti i giorni: "Patricio e Cecilia fanno dei danni pazzeschi a casa. Sono tremendi. E quando li sgridi nemmeno si sentono in colpa. Non so davvero come abbiano fatto a trovare dietro la tv la grotta da scavare".

Poi parla anche di Striscia e delle sue compagne di viaggio, Shalla e Mikaela: "Queste ragazze sono dei veri trattori, non si fermano mai. Evviva le nuove generazioni, anche perchè io ne faccio parte. Anche a 42 anni con la mia bici sono sempre in mezzo ai pischelli".

Insomma Brumotti guarda al futuro ed elogia le nuove generazioni che a suo dire possono dare un contributo importante. Infine parla anche del suo futuro e della sua carriera in tv con il ritorno certo a Striscia con l'apertura della nuova stagione del tg satirico di canale 5: "Sono un inviato che rischia in prima persona con inchieste pericolose, con Striscia non ci si annoi mai". I telespettatori attendono i suoi nuovi servizi per scovare le ingiustizie del nostro Paese.