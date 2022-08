Letizia Moratti scatenata, in vacanza con...: ecco il video "rubato"

17 agosto 2022 a

Letizia Moratti si gode le vacanze prima di tornare al lavoro. In un video pubblicato dalla stessa Moratti, poi ripreso dalla pagina Instagram "Le più affascinanti di Milano", la si vede ballare in spensieratezza insieme ad amici e parenti. Nella didascalia che accompagna il filmato si legge: "Letizia Moratti favolosa!! L’estate della vicepresidente di Regione Lombardia e Assessore al Welfare… vacanza con amici e familiari prima di tornare al lavoro… super Letizia!".

Nel video, che ha già conquistato parecchi like e commenti positivi sui social, la Moratti indossa maglietta e pantaloni neri, una lunga collana e di tanto in tanto si sventola con un ventaglio, forse per il caldo. Si trova in quello che sembra essere un locale-ristorante sulla spiaggia. E non mancano grandi sorrisi.

Dal video non è chiaro dove si trovi precisamente la Moratti. Anche se da qualche indiscrezione giunta nei giorni scorsi, pare che la vicepresidente di Regione Lombardia abbia scelto come meta delle sue vacanze l'Isola d'Elba. Di recente l'assessore al Welfare si è pronunciata anche contro l'abbandono dei cani. L'ha fatto con un video postato sui social, nel quale la si vede in compagnia del suo cane Black, adottato 10 anni fa: "Loro non vi abbandonerebbero mai, fate lo stesso anche voi!".