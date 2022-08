Vittorio Brumotti di Striscia massacrato a Los Angeles, "te la sei cercata"

18 agosto 2022 a

Un'esperienza traumatica quella vissuta da Vittorio Brumotti a Los Angeles: lo storico inviato di Striscia la Notizia è stato vittima di una rapina a mano armata. "Mi hanno rapinato, malmenato, puntato la pistola in bocca e dato un colpo in testa con un’altra pistola, ma ho avuto la prontezza di inseguire gli aggressori per 500 metri fino a che hanno perso la pistola e un telefono, che sono riuscito in un secondo momento a recuperare", ha raccontato Brumotti in un'intervista a La Stampa.

"La pistola in bocca": terrore per Brumotti, cosa è successo a Los Angeles

"Anche se mi ero accorto che ci stavano seguendo, non abbiamo percepito la pericolosità della situazione perché era un quartiere molto tranquillo - ha continuato l'inviato di Striscia -. Tuttavia Los Angeles è una città pericolosa". A chi lo ha criticato, invece, ha risposto: "Non ce la siamo andati a cercare proprio per niente. Il nostro era un semplice viaggio di piacere, una situazione di vacanza con amici per fare i video con la mia bici". Il momento vissuto, comunque, è stato parecchio drammatico: "La cosa che mi ha fatto più male era vedere la mia compagna Annachiara terrorizzata a pochi passi da me. Le sue urla e quelle della nostra amica, mi hanno fatto capire cosa stava davvero accadendo - ha raccontato -. A quel punto sono anche riuscito a portare i due sotto una telecamera: probabilmente riusciremo ad averne le immagini".

Nonostante i rischi che corre per i servizi tv con Striscia la Notizia, questa è la prima volta che gli capita una cosa del genere: "Una pistola in bocca non mi era mai capitata: ti passa veramente la vita davanti...In quel momento però ero più preoccupato per Annachiara che era a due passi: temevo che facessero qualcosa a lei".