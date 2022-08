Il colpo della Lega, Luigi Mastrangelo candidato: chi è

18 agosto 2022 a

a

a

Luigi Mastrangelo sarà tra i candidati della Lega alle elezioni del prossimo 25 settembre. È quanto si apprende da una nota del partito di Matteo Salvini, intenzionato a perseguire la politica dei “volti nuovi” nelle sue liste. L’ex campione di pallavolo si è già candidato con il Carroccio alle ultime amministrative di Cuneo, dove vive da tempo.

Salvini e le liste Lega: "Ecco la squadra". Tam tam impazzito, nomi a sorpresa

In quell’occasione ha ottenuto 57 voti, non riuscendo a entrare nel parlamentino di via Roma. Adesso Mastrangelo è pronto a riprovarci a livello nazionale, dopo che lo scorso maggio è stato nominato responsabile dello Sport nella segreteria della Lega. Non è però ancora noto in quale posizione verrà inserito, se nel collegio uninominale o nel proporzionale. Sicuramente nelle prossime ore se ne saprà di più, per ora l’unica certezza è appunto la candidatura con il Carroccio del pallavolista che ha scritto pagine importanti della pallavolo italiana.

"La prima cosa che faremo al governo". Dove si candida Salvini: bomba (sul Pd)

Pugliese di 47 anni ma ormai trapiantato in Piemonte, Mastrangelo è stato uno dei pilastri della Nazionale a cavallo dei primi anni duemila: ha esordito con la maglia azzurra a Sidney nel 1999, dopodiché ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi del 2000 e l’argento a quelle del 2004, svolte ad Atene. Vanta inoltre numerose coppe e medaglie vinte in varie competizioni nazionali e internazionali.