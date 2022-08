Controcorrente, Antonio Caprarica: "Attentato Dugina? Orchestrato dal regime"

22 agosto 2022 a

A Controcorrente Antonio Caprarica non usa giir di parole. Il giornalista parla dell'attentato in cui ha perso la vita la figlia del filosofo Dugin, ritenuto molto vicino a Vladimir Putin, e avanza un'ipotesi inquietante. Sostanzialmente Capararica sostiene che l'autobomba e l'omicidio di Darya Dugina possa essere una provocazione orchestrata dallo stesso regime di Putin.

Le sue parole sono piuttosto chiare: "Non possiamo eslcudere che si tratti di un attentato preparato dallo stesso regime di Putin e non possimao nemmeno escludere che si tratti di un avvenimento interno alla cerchia di Putin".

Poi il ragionamento si fa più chiaro: "Di fattio la storia è piena di episodi simili, basti pensare all'incendio del Reichstag da parte di Adolf Hitler e ricordo inoltre che negli anni Novanta due attentati spianarono la strada per la guerra in Cecenia". Insomma secondo Caprarica su quanto accaduto bisogna scavare fino in fondo e cercare i collegamenti tra l'attentato e il regime che probabilmente cerca una risposta durissima da portare avanti su Kiev proprio alla luce di quanto accaduto. Le prossime settimane e soprattutto le prossime mosse spiegheranno meglio gli scenari di quanto accaduto.