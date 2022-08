Rita Dalla Chiesa, la candidatura con FI? Ecco a cosa ha dovuto rinunciare

22 agosto 2022 a

Rita Dalla Chiesa avrebbe preso la sua decisione: candidata alle prossime elezioni con Forza Italia in Puglia. Cosa che non le consentirà di partecipare al GfVip di Alfonso Signorini. Non si sa bene se la conduttrice avesse già accettato di partecipare oppure no. In ogni caso, adesso, l'opzione reality non sarebbe più sul tavolo. E nemmeno sulla candidatura, in realtà, ci sarebbe qualcosa di ufficiale: l’elenco dei candidati dovrà essere consegnato al Viminale entro la giornata, ma il nome della conduttrice e giornalista dovrebbe apparire tra le candidature.

La figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, insomma, sarebbe comparsa nelle liste chiuse questa mattina da Silvio Berlusconi. Nello specifico, pare sia candidata in un seggio uninominale in Puglia e in Liguria per il proporzionale. Se l'indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe di un importante cambio di passo per la conduttrice, che nel 2016 aveva rifiutato di candidarsi a sindaco di Roma.

Allo stesso tempo, però, questo comporta la inevitabile rinuncia alla prossima edizione del GfVip, che inizierà il 19 settembre su Canale 5. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, in un primo momento accettare l’offerta di Signorini non sarebbe stato facile per lei. Le indiscrezioni avevano anche scatenato gli haters. Di qui la richiesta della giornalista: "Accetto che mi vengano dette certe cose, ma non si devono azzardare a toccare un membro della mia famiglia o la mia dignità".