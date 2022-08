Giorgia Meloni, Valeria Marini: "Vi spiego il mio tweet", siluro sulla Lucarelli

27 agosto 2022 a

"Spero di chiarire e mettere un punto a questa diatriba con Selvaggia Lucarelli": Valeria Marini ha avuto un acceso botta e risposta con la giornalista di Domani e adesso - parlando con l'Adnkronos - cerca di spiegarsi: "Il mio tweet di ieri si riferiva solo all’atteggiamento sempre aggressivo che ha la Lucarelli verso tutti e in particolare verso le altre donne, ma non aveva niente a che vedere con l’ideologia politica di Giorgia Meloni, che io stimo come donna anche se posso non condividerne le idee politiche".

Nei giorni precedenti, infatti, la showgirl aveva fatto un tweet che in molti hanno interpretato come un chiaro sostegno alla leader di Fratelli d'Italia. Tutto era iniziato con un commento della Lucarelli che diceva: "In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista a Giorgia Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati". Parole a cui la Marini aveva replicato: "Cara Selvaggia hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio, il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne".

"È stato travisato - precisa la showgirl -. Io volevo solo stigmatizzare l’atteggiamento sempre aggressivo della Lucarelli e non fare un endorsement politico alla Meloni. Io la stimo come donna perché è sempre rispettosa nei confronti degli altri, ma non condivido tutte le sue idee politiche. Questo però non mi impedisce di difenderla da chi la aggredisce perché il pensiero degli altri va sempre rispettato, anche se non lo si condivide. Soprattutto se l’aggressione parte da una donna nei confronti di un’altra donna". La showgirl poi ha pubblicato anche un nuovo post in cui spiega: "Ci tengo a chiarire che il mio tweet di ieri era solo per sottolineare l’importanza del rispetto per il nostro prossimo e soprattutto di una donna nei confronti di un’altra donna, senza nessun riferimento a ideologie politiche".