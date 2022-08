Gerry Scotti, qualcosa di impensabile: "Ecco perché piango in televisione"

30 agosto 2022 a

Il gossip dell’estate, quello legato alla rottura tra Totti e Ilary Blasi, tiene ancora banco. Stavolta a parlare di divorzio è Gerry Scotti che rompe il silenzio in una rara intervista al settimanale Panorama. “Ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi”, dice il conduttore che presto tornerà in tv con “Tu si que vales”. “Ho vissuto la nascita del loro storia da fratello maggiore e speravo come tutti, che il loro sogno durasse per sempre”, racconta ancora parlando della rottura tra Totti e Ilary.

“Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzo seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico e tu chi sei: “Francesco” mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce, “E che ci fai qui?”, “Aspetto Ilary”, svela Gerry. Un particolare che, sicuramente, pochi conoscevano.

Lo zio Gerry, così il pubblico ha imparato a chiamarlo, ritorna in tv con “Caduta libera” (il game show di Canale5). Poi fa un annuncio. E dice: “Divento nonno bis. Lo posso ufficializzare, ma se sarà maschio o femmina lo diranno mio figlio Edoardo e sua moglie Ginevra”. Gerry, pur stando in tv tutti i giorni da moltissimi anni, ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori e dai paparazzi. “E’ stata una scelta naturale. Non me ne frega nulla della mondanità e nemmeno di mettere in piazza i fatti miei”, spiega. Poi, prima di concludere l’intervista, chiarisce un particolare legato al suo carattere. “C’è un lato malinconico, che in video faccio intravedere solo quando per qualche motivo mi commuovo”, conclude.