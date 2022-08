Makkox insulta chi vota destra: "Alfabetizzazione, scolarizzazione... roba da scimpanzè"

30 agosto 2022 a

Arieccolo! Il vignettista Makkox torna ad insultare il centrodestra ed i suoi elettori, vittima di quell'eterno e irrisolvibile complesso di superiorità della sinistra, quell'attitudine a trattare chi non la pensa come loro alla stregua di idioti, di subumani, di esseri subalterni. Lo scorso luglio il vignettista filosofeggiò sostenendo che "l'ignoranza è concime per la destra", nel mirino c'era sempre Giorgia Meloni.

E, come detto, ora rincara la dose. Il tutto in una lunghissima intervista a La Stampa, il quotidiano diretto da un Massimo Giannini sempre più schierato e sempre più a sinistra, tanto da dedicargli un'intera paginata, insomma lo spazio che si riserva ad interlocutori di altissimo livello. Makkox rivela tutto il suo disappunto da "elettore di sinistra, ma non militante". Disappunto per una campagna elettorale che "sembra costruita per gli scimpanzé".

Livello basso?, gli chiedono. E il vignettista: "Bassissimo, viene da pensare che a preparare i messaggi sia una scimmia: ti piace di più la banana o il sasso in faccia? In realtà, questi messaggi sono confezionati per raggiungere un certo tipo di pubblico, diciamo, terra terra".

E a quel punto l'intervistatore, Niccolò Carratelli, gli fa notare: "Di nuovo con la storia degli elettori ignoranti che votano a destra?". Clamorosa la risposta di Makkox, che non riesce nemmeno ad ammettere quel che pensa: "Non lo sostengo io - spiega -, ci sono molte statistiche che mettono il nostro Paese in fondo alle classifiche per alfabetizzazione, scolarizzazione, lettura del libri, comprensione di un test scritto da parte dei giovani...". Ah, se non lo sostiene lui ma "ci sono molte statistiche", allora tutto ok. Ma quali statistiche?