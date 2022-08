Fuori dal Coro, Mario Giordano: "Si doveva dire solo...". Urla selvagge, show sul vaccino

31 agosto 2022 a

a

a

Prima puntata della stagione per Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, che si apre ancora con il tema vaccini. Martedì 30 agosto il conduttore parla di cure alternative ed esordisce: "Non si poteva dire che c'erano delle cure, si doveva solo dire 'vaccino', 'vaccino', 'vaccino', 'vaccino'". E ancora: "Questa settimana la rivista Lancet ha pubblicato uno studio, di cui noi qui avevamo parlato".

"Un collega della Gruber? Io non vado...". Mario Giordano, la lezione da applausi dopo gli insulti

La ricerca parla chiaro: "Le cure con gli antinfiammatori riducono i ricoveri del 90 per cento. Questo - prosegue - significa che se si fossero applicate queste cure, che i medici delle terapie domiciliari qui dicevano due anni e mezzo fa, si riducevano i ricoveri del 90 per cento".

"Pd allucinante, democrazia in pericolo": il terrore di Mario Giordano, cosa può accadere al voto

Da qui l'attacco ai "soloni, quelli della scienza del dogma calato dall'alto": "Loro dicevano 'non prendete gli antinfiammatori per proteggervi'". Poi il riferimento al tweet di Roberto Burioni, che mesi fa andava scrivendo: "Chi dice che le 'cure domiciliari' esistono è un irresponsabile. Vaccinatevi". Oltre al tema Covid e vaccini, la prima puntata ha visto un altro argomento discusso più e più volte da Fuori dal Coro: le case occupate. Il programma, infatti, è noto per aver liberato in totale ben 100 abitazioni.