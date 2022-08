Enrico Mentana accusa Rizzo in tv: "Ha fatto una cosa immonda"

31 agosto 2022 a

Enrico Mentana punge Marco Rizzo. Il "compagno Rizzo" ha infatti fatto festa per la morte di Gorbaciov affermando che attendeva dal 1991 per brindare. Parole pesantissime nel giorno della morte dell'ex leader russo che ha segnato un pezzo di Storia del Novecento. E così il conduttore di Tg La7 ha bacchettato Rizzo introducendolo come ospite a La Corsa al Voto: "Rizzo sarà ospite da Celata e De Angelis, però va detto, oggi ha fatto una cosa immonda".

De Angelis, collegato con Mentana, ha aggiunto: "Sì Enrico ha detto che attendeva da tempo questo momento, ovviamente sarà la prima domanda che gli faremo". E Mentana ha ribattuto: "Guarda a questa domanda potrebbe non esserci una risposta".

Insomma le parole di Rizzo non sono passate certo inosservate e hanno fatto parecchio discutere e hanno creato non poche polemiche sui social dove i rossi si sono divisi tra fan di Gorbaciov e nostalgici dell'Urss. Insomma un certo mondo comunista non ha perdonato all'ex leader russo lo sfaldamento dell'Urss realizzato sotto la sua permanenza al Cremlino.