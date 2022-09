Maria Giovanna Maglie umilia la Quartapelle: "Presto, un sondaggio..."

01 settembre 2022 a

Riavvolgere il nastro fino alla serata di ieri, mercoledì 31 agosto. Siamo su Rete 4, nel regno di Veronica Gentili, a Controcorrente, dove si esibisce niente meno che Lia Quartapelle, responsabile esteri del Pd e deputata. E la Quartapelle che fa, provate a indovinare? Esatto: si scaglia contro Giorgia Meloni, ovvero si produce in quella che pare essere l'unica "arma" nella campagna elettorale della sinistra.

E probabilmente, colta dal dubbio di aver finito le carte da giocare contro la leader dei Fratelli d'Italia, ecco che estrae un presunto e fantomatico jolly: "Giorgia Meloni scorda le donne", sentenzia solenne. Già, l'ultima frontiera dell'attacco. E per giustificare siffatta invettiva aggiunge che la Meloni "si dimenticala fatica in cui vivono le donne italiane - sentenzia la piddina -. La metà non lavora, chi ha figli ha meno probabilità di trovare e mantenere il lavoro rispetto a chi non ha figli, scorda che a parità di compiti le donne italiane guadagnino meno dei colleghi uomini. Mi sembra che questo elemento sia completamente non visto. Le donne italiane non meritano questa situazione. E questa situazione richiede degli interventi". Insomma, attacco sgangherato se ce ne è uno.

E chi sembra condividere la sensazione di pochezza che si prova di fronte alle parole della piddina, per certo figura Maria Giovanna Maglie, la giornalista che passa all'attacco su Twitter, il tutto durante la diretta della puntata. Alla Maglie basta un cinguettio, poche e ficcanti parole: "A ControCorrente c'è Lia Quartapelle. Presto, un sondaggio sulla crescita irrefrenabile del Pd nei sondaggi!", conclude la Maglie con tagliente ironia.