Tagadà, Padellaro insulta Salvini: "Bisogna saper leggere"

Antonio Padellaro, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 5 settembre attacca Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia. Il leader della Lega, afferma l'editorialista de il Fatto quotidiano, "ha citato un articolo dell'Economist ma gli articoli bisogna anche leggerli. Allora questo articolo dice che ci sono alcune sanzioni che hanno scarsa efficacia come quelle contro gli oligarchi che essendo furbi hanno trovato il modo per aggirarle. Quelle di tipo economico-finanziarie funzionano di più, una è il blocco delle esportazioni verso la Russia perché strangoli l'economia russa ma è anche un boomerang", prosegue Padellaro. Che conclude: "Quindi l'Economist dice che chi pensava di avere un effetto immediato delle sanzioni si sbagliava di grosso. Perché ci vorrà tempo, le sanzioni per avere effetto hanno bisogno di almeno un anno".

"Con le sanzioni contro la Russia, ci spiegavano già a febbraio e io mi sono fidato, li mettiamo in ginocchio. Sono passati 7 mesi e i numeri del Fondo monetario internazionale dicono che il risultato è il contrario", aveva detto ieri Salvini. "La Russia vende, esporta e guadagna come non mai e chi ci sta rimettendo? Voi. Non perché me lo dice Putin, ma perché sono pagato dai cittadini italiano dico ci avete chiesto le sanzioni? Bene, adesso l'Europa dia i soldi necessari per non chiudere le aziende e non perdere il lavoro".