Fuori dal coro, Zelensky e la villa in Toscana: "A chi l'ha affittata"

Si parla di Volodymyr Zelensky a Fuori dal Coro. Nella puntata in onda martedì 6 settembre su Rete 4, Mario Giordano fa luce sulle proprietà del presidente ucraino. Più in particolare, l'attenzione del programma si focalizza sulla villa a Forte dei Marmi. Il motivo? "Un mistero". Ecco quale: "Mentre tutta Europa tiene fuori i russi - esordisce il giornalista - ecco come si sente parlare nella villa di Zelensky". Poi il servizio in cui si sente una voce femminile parlare russo e dire: "No, non sono d'accordo con te". E ancora: "Tu non dovevi essere lì".

L'inviato aggiunge che "secondo indiscrezioni del quotidiano Il Tirreno, un'inquilina russa avrebbe trascorso le vacanze nella villa versiliana di Zelensky". Ad avvalorare la tesi, qualche residente della zona: "Dicono che sia stata affittata a dei russi, però non si sa", racconta una donna mentre un altro aggiunge: "Mi sembra strano".

Qualche giorno fa chi lavora nell'agenzia che gestisce la casa ha detto però chiaro e tondo di avere la consegna di non affittare a russi, bielorussi e ucraini. Eppure non è passato inosservato il selfie di una donna, ossia quella che avrebbe affittato l'abitazione per ben 50 mila euro nel mese di agosto.