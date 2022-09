Mauro Corona sbotta con il premio Nobel Parisi: "Non dica fesserie"

07 settembre 2022 a

a

a

Mauro Corona perde le staffe. Accade a CartaBianca, nella puntata in onda su Rai 3 martedì 6 settembre. Qui lo scrittore discute con Bianca Berlinguer sulla crisi energetica. Argomento che lo vede in netta contrapposizione con il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi. A scatenare l'ira dello scalatore è la proposta, lanciata tramite social, da Parisi di cuocere la pasta a fuoco spento.

Berlinguer, sfida totale alla Rai: chi porta in studio alla prima puntata. Tra poche ore... | Guarda

Ossia la cosiddetta "cottura passiva" per ottenere un piccolo risparmio nei consumi del gas. In sostanza la pasta si cuoce tenendo il gas molto basso, o addirittura chiudendolo del tutto, quando l'acqua raggiunge la temperatura di ebollizione. L'unica accortezza è quella di tenere il coperchio. La cottura passiva non è un'inventiva di Parisi, bensì risale al '700.

Bianca Berlinguer, questa foto con Mauro Corona? Cosa svela | Guarda

Eppure a Corona il consiglio proprio non va giù: "Si occupasse di quello per il quale ha preso il Nobel", sbotta per poi proseguire: "Non dica fesserie, punto". Eppure poco prima lo scrittore ha lanciato un preoccupante allarme sulle sorti italiane: "Adesso non c’è il virus, ma l’aumento dei prezzi. Ora bisogna trovare delle soluzioni per i poveri... È la povera gente a essere terrorizzata. In autunno le persone scenderanno in piazza per la fame".