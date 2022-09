Briatore, sfuriata contro i politici: "Il ricco investe e loro rompono il ca***"

08 settembre 2022 a

Nuovo sfogo di Flavio Briatore. L'imprenditore, reduce dalle critiche sulla pizza costosa e sul Twiga di Forte dei Marmi, contesta la difficoltà di investire in Italia. Il motivo? Oltre alle politiche, anche alcune persone impegnate a puntare il dito contro chi ha a disposizione più denaro. "Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Invece loro sui ricchi... Ricchi cosa vuol dire? - è l'esordio in un video pubblicato su Instagram -. Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, il ricco investe sempre, continua a investire".

Lui stesso si dice un esempio: "Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni. Abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese vero è questo qui, c'è una rabbia sociale enorme". E sono in molti gli utenti a prendere le sue difese.

La maggior parte, infatti, si trova d'accordo con le sue parole: "Rabbia sociale, un prodotto artigianale tutto italiano", "se per ogni 10 persone ci fosse un Briatore sarebbe tutto completamente diverso", "lo Stato deve permettere di guadagnare, far investire, far girare l'economia. Altro che reddito di cittadinanza, bisogna lavorare e permettere di lavorare", dicono lanciando un chiaro messaggio ai politici. E tra i "mi piace" spunta quello di Sonia Bruganelli, l'imprenditrice moglie di Paolo Bonolis, spesso accusata di ostentare la sua ricchezza.