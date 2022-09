Flavio Briatore, "a soli 12 anni...": dove nomina il figlio Nathan Falco

01 settembre 2022 a

A soli 12 anni Nathan Falco Briatore è il Ceo più giovane al mondo. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha aggiornato la sua descrizione su Instagram, aggiungendo un dettaglio che difficilmente passa inosservato. Il giovanissimo sarebbe infatti divenuto l'amministratore delegato del Billionaire Bears nft. In questo modo il 12enne è diventato uno dei più giovani amministratori al mondo.

Gli "orsi miliardari" altro non sarebbero che orsi 3D integrati nel metaverso. Essi sono in grado di dare accesso a "feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro". Sul sito infatti si legge: "Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT (gli NFT sono dei token crittografati che fungono da copia digitale di un contenuto visivo, audiovisivo o di altra natura che possono essere venduti e quindi acquistati) e un hotspot per affari e connessioni".

Prima di Nathan, solo Samaira Mehta. Lei a soli 10 anni è diventata Ceo della sua stessa azienda. Appassionata di giochi da tavolo e programmazione. Mehta, nel 2019 ha inventato il primo gioco che insegna a programmare, si tratta del noto CoderBunnyz. Il gioco fornisce solo conoscenze di base, ma è un buon inizio per tutti coloro che intendono imparare.