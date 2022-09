L'Aria che Tira, Alan Friedman e la bomba su Carlo: "Il suo braccio destro..."

09 settembre 2022 a

La morte della Regina Elisabetta ha sconvolto tutti, anche Alan Friedman. Lui stesso, come raccontato a L'Aria Che Tira su La7, ha avuto "il privilegio di conoscere sua madre e alcuni membri della famiglia reale". Il giornalista, ospite di Myrta Merlino nella puntata di venerdì 9 settembre, ammette che "la monarchia britannica, se voglio essere cinico, è quella che attira tanto turismo". Parole che trovano la conduttrice d'accordo: "Come no, statuette a gogò".

Ciò però non toglie che "la Regina è stata una grande figura, lei si riferiva alla Monarchia come 'la ditta' e bisogna fare di tutto per proteggerla". A sedersi al trono ora c'è il figlio, il Re Carlo III, nonché quella che Friedman definisce "una figura controversa". Secondo il giornalista statunitense infatti "una fetta consistente dei britannici non lo ama, non solo per le vicende di Diana e Camilla".

Stando a Friedman, Carlo ha fatto parecchio discutere per alcune sue uscite: "Ha detto che stava provando a sostituire la benzina nella macchina con il vino rosso". "Andiamo bene", lo interrompe la Merlino. Non è tutto, perché il giornalista ricorda che nel 2021 "il braccio destro di Carlo si è dovuto dimettere per uno scandalo di tangenti". Insomma, l'inizio per il nuovo re non è dei migliori.