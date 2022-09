Maria Giovanna Maglie, bordata a Mattarella: "Non siamo alla frutta..."

12 settembre 2022 a

Riavvolgere il nastro di qualche ora. Torniamo al Gp di Monza, il tempio della velocità e della Formula 1. Un gp piuttosto amaro: certo, secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Ma la rossa non è mai stata oggettivamente in gara per la vittoria contro "l'alieno" Max Verstappen, che con la sua Red Bull sta letteralmente cannibalizzando questo mondiale.

Ma non è tutto. Quando però si poteva covare una speranza, quando c'è stato il brivido della safety-car negli ultimi giri, ecco il disastro della direzione che gara, che non reagisce in modo tempestivo e costringe le monoposto a terminare la gara proprio dietro alla safety-car. Insomma, la Fia nega ai ferraristi il brivido e la speranza di un ultimo giro in cui, chissà, magari Leclerc avrebbe potuto provare ad insidiare Verstappen.

Bene, riavvolgere il nastro fino al Gp che fino a qui vi abbiamo raccontato in estrema sintesi, il gp di Monza del centenario del circuito. Appuntamento importante, tanto che all'autodromo c'era anche Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica. Tra i vip, ecco Fedez e Chiara Ferragni. E quest'ultima ha colto l'occasione per farsi scattare una foto con Mattarella e il marito (senza neppure togliersi gli occhiali da sole). Scatto poi finito ovviamente sui suoi profili social.

Ecco, quella foto non è piaciuta granché a Maria Giovanna Maglie, la vulcanica giornalista che la ha ripresa e rilanciata su Twitter. Ma, soprattutto, quella foto la ha commentata con queste parole: "Non siamo alla frutta, abbiamo preso il caffè e siamo al conto, salato", ha concluso la Maglie con tagliente ironia.