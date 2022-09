Giorgia Meloni insultata da Vauro: "Non sono nera, ma...", come le dà della fascista

13 settembre 2022 a

Vauro di nuovo contro Giorgia Meloni. La vignetta sulla prima pagina del Fatto Quotidiano è un vero e proprio insulto alla leader di Fratelli d'Italia. Quest'ultima viene rappresentata come Calimero, il pulcino dell'omonimo cartone animato che, caduto nella fuliggine, diventa nero e non viene più riconosciuto dalla madre. Sulla vignetta, intitolata "Rassicurazioni", la Meloni dice: "Io non sono nera, sono solo...Giorgia!". E infine un gioco di parole: "Calimelo".

Quello che viene fatto alla Meloni, insomma, è un vero e proprio sfregio. Il paragone con Calimero, il pulcino nero convinto di essere vittima degli altri e del mondo, cela in realtà un accostamento col fascismo. Non è nemmeno la prima volta, tra l'altro, che Vauro mette la Meloni al centro delle sue vignette sul Fatto.

Qualche tempo fa realizzò una vignetta dal titolo "Paure" con al centro un uomo che diceva: "Fino a ieri avevo paura solo della escalation nucleare, ora anche di quella della Meloni". Un paragone vergognoso, visto che metteva sullo stesso piano la minaccia nucleare di Putin e il successo di Fratelli d'Italia. La Meloni, parlando proprio di lui qualche tempo fa, disse: "Vauro rappresenta perfettamente la furia ideologica della sinistra".