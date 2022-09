Cartabianca, Orsini: "Avevo previsto tutto", figuraccia atroce sull'Ucraina

14 settembre 2022 a

a

a

Alessandro Orsini, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai 3, nella puntata del 13 settembre, interviene sulla controffensiva di Kiev nell’Oblast di Kharkiv: "Ho previsto quello che sta accadendo e cioè che a ogni sconfitta della Russia sarebbe seguito un aggravamento del conflitto. Ora dovremmo lanciare una forte iniziativa di pace".

Peccato che lo stesso professore, solo qualche mese fa, poco dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, aveva detto in più occasioni e in tutte le trasmissioni televisive che il Paese guidato da Volodymyr Zelensky sarebbe stato annientato in pochi giorni dall'esercito russo e che doveva arrendersi subito. Il 6 marzo, infatti, a PiazzaPulita, da Formigli, Orsini diceva: "Vladimir Putin ha già vinto in Ucraina, ci ha già sconfitti". Sono passati sette mesi e non è andata esattamente così...

"Ricordate Benito Mussolini?": un'impensabile profezia su Vladimir Putin | Video

Tant'è. Il professore accusato di essere filo-putiniano è costretto ad ammettere dalla Berlinguer che "l’Ucraina ha riportato un successo straordinario nella regione di Kharkiv", salvo poi aggiungere, per non smentirsi troppo: "Ma ci sono anche degli altri fronti di combattimento in cui la Russia ha avuto la preponderanza". Insomma, "stiamo attenti a fare le analisi". E ancora, sul presidente degli Stati Uniti: "Joe Biden è molto cauto e preoccupato".