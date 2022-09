Bollette, "sono putiniana?". Rovinosa figuraccia di questa ragazza: che fine ha fatto

17 settembre 2022 a

a

a

Una vicenda curiosa. Un perfetto esempio di contrappasso. Il tutto sta circolando in rete, dove circola un doppio tweet di una ragazza, nome utente Resto Ferma, fervente no-vax, no-green pass, scatenata contro Mario Draghi. E, duclis in fundo, anche sostenitore della Russia di Vladimir Putin: "Zetista a tempo pieno", scrive nella sua bio sul social cinguettante.

Bene, la tizia lo scorso 25 luglio aveva pubblicato una foto delle proprie gambe, a corredo il commento ironico: "Sono a 16 gradi. Sono putiniana?". Il riferimento, ovvio, era alla discussa frase di Draghi in conferenza stampa, "preferiamo la pace o il condizionatore acceso?". A completare il tweet, la faccina compiaciuta con occhiali da sole.

Bene, ora passiamo a due giorni fa, poco meno di due mesi dopo. La stessa Resto Ferma ha cinguettato quanto segue, salvo poi cancellarlo: "Per la prima volta nella mia vita ho chiesto la rateizzazione della bolletta della luce. A giugno avevo pagato 389 euro. Oggi mi è arrivata da 788". E ancora: "Neanche posso aprire il gas per uccidermi con quello che costa. Assassini". Insomma, faccia pace con se stessa.

Il web, ovviamente, non ha perdonato: diluvio di sfottò e rimozione del tweet finito nel mirino. Ma Resto Ferma, poi, ha reagito: "Come tastare il blastomero notoriamente filo ucraino e sinistroide. Scrivi un tweet ed aspetti un paio di giorni. Attendi la perculata e ti fai una risata ancora a 16° con il condizionatore". E ancora: "Nel frattempo hai acquistato due nuovi cellulari per te e tuo figlio per la modica spesa di € 500 e imperterrita tieni la lampada di fiori accesa in pieno giorno. Alla prossima, blastatori di 'sta cippa".

Ma non è finita. Rispondendo agli utenti ha chiosato: "Rispetto al bimestre precedente, di bolletta, sono circa 200 euro in più, ma è pur vero che luglio e agosto il caldo era insopportabile e quindi condizionatori accesi in tutta casa. Di quei 45 euro di canone tv che proprio non mi vanno giù". Fine della storia di Resto Ferma.