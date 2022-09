Ilary Blasi e Totti, bomba D'Agostino: "Dicono che Noemi Bocchi..."

19 settembre 2022 a

Si allontana sempre di più la possibilità di trovare un accordo sul divorzio: Francesco Totti ha in mano, anzi sul cellulare, le prove che la prima a tradire è stata sua moglie. Il Pupone, secondo la linea difensiva dei suoi avvocati, sarebbe la vittima: la fine del loro matrimonio non può essere addossata a lui perché Ilary Blasi, ancora prima che lui iniziasse la sua relazione con Noemi Bocchi, aveva già un amante. Lo dimostrerebbero alcuni screen shot che Totti avrebbe fatto dei messaggi della moglie: messaggi e foto compromettenti, addirittura "erotici" sostiene chi li ha potuti vedere.

Roberto D'Agostino, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena (La7), ha spiegato come si è arrivati a tutto questo. "Nell'intervista Totti parla del padre, confessa come si sia sentito solo, abbandonato. Da quello che so", rivela Dago, "Totti chiese a Ilary un quarto figlio per cementare il rapporto. A volte un figlio aggiusta le cose, è un collante. E lei ha detto col cavolo". Quindi "potrebbe essere Noemi la donna con la quale farà il quarto figlio. Sono molte le voci che lei sia incinta". Da qui l'appello di D'Agostino: "A questo punto non possono andare avanti con Dagospia che tira fuori la mondezza, devono mettersi seduti a un tavolino e trovare un accoro. Tanto i soldi li hanno sia lei che lui".