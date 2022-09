Annalisa Chirico inchioda Lamorgese: "La situazione rischia di degenerare"

19 settembre 2022 a

a

a

"Lamorgese si conferma un ministro unfit": Annalisa Chirico ci va giù pesante e parla in questi termini dell'attuale ministra dell'Interno. Nel suo tweet, poi, la giornalista ha continuato: "I comizi di Fdi sono diventati un tiro al bersaglio con insulti e atti di prevaricazione che rischiano di degenerare". Il riferimento è al clima d'odio nei confronti della leader Giorgia Meloni. Lei stessa tra l'altro ha denunciato l'accaduto.

"Sicuri che gli italiani...": Vladimir Putin, il pesantissimo sospetto di Annalisa Chirico

"Una signorina che mi dava della pu****a in piazza è finita a La7 intervistata come grande riferimento della sinistra - ha denunciato la Meloni -. Stamattina, alla quinta volta, ho chiamato il ministro Lamorgese e ho detto: mai lei si rende conto che significa far arrivare dei contestatori che ti insultano, non viene il dubbio che a un certo punto qualcuno possa innervosirsi, che possano esserci dei problemi? Io ringrazio Dio, ringrazio Fratelli d'Italia, ringrazio il nostro popolo, perché fin qui nessuno ha risposto alle provocazioni".

Riferendosi alla denuncia della leader di FdI, allora, la Chirico ha scritto: "Meloni dice: l’ho avvisata direttamente ma niente. Il ministro non fa. Perché? Qualcuno vuole l’incidente?". Diversi i commenti sotto al suo tweet. Qualcuno si dice d'accordo con lei, mentre secondo qualcun altro solo con le elezioni forse potrà cambiare qualcosa.