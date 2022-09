Selvaggia Lucarelli "diffamata", Mughini massacrato: quanto deve pagare

Francesco Fredella 21 settembre 2022 a

a

a

Mughini contro Selvaggia Lucarelli. Prima dell'inizio di Ballando con le stelle si consuma uno strappo molto forte ed evidente. Il programma di Milly Carlucci sta per iniziare con un cast molto forte (tra l'altro all'interno c'è Enrico Montesano). Qualche tempo fa Mughini, nel corso di un’intervista online a Il Giornale, aveva tuonato contro la Lucarelli così: “Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue te**e sul web e dintorni. Nella storia del mondo le te**e sono state importantissime però la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa".

"Le tue tet***e": voci dietro le quinte di Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli, è il caos

Ovviamente queste frasi non sono sfuggite alla Lucarelli, che riprendendo questo pensiero di Mughini lo aveva commentato con parole al vetriolo: “Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie te**e col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto (ripreso da Il Giornale) che un mio articolo sul Fatto era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene”.

"Come è andato al governo il Pd": Giampiero Mughini, funerale alla sinistra | Video

Oggi, dopo un anno e mezzo, è arrivata la notizia della condanna di Giampiero Mughini per aver diffamato la Lucarelli. Secondo Dagospia dovrà risarcire la collega di 2000 euro, oltre a dover pagare una multa di 500 euro.