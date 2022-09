Calderoli disintegra Letta con una foto: "Rai, perché faresti meglio a tacere"

22 settembre 2022 a

La proposta di azzerare il canone Rai di Matteo Salvini ha scatenato l'ira dell'avversario Enrico Letta. Il segretario del Partito democratico ha accusato il leader della Lega di conflitti di interesse per la sua vicinanza a Mediaset. E a stretto giro arriva la stoccata del senatore leghista Roberto Calderoli. A lui, vicepresidente del Senato, basta una foto per sistemare il dem. Nell'immagine pubblicata da Calderoli su Facebook si vede Letta a Che Tempo Che Fa. Davanti a lui il conduttore di Rai 3, Fabio Fazio. Da qui la frecciata: "Sulla Rai il vero e unico conflitto d’interessi è quello del Pd con tutti i suoi conduttori e funzionari che scambiano il servizio pubblico con una tv di partito…Caro Letta, per la serie un ‘bel tacer…’".

Il segretario dem aveva definito Salvini "portavoce degli interessi di Mediaset" e la proposta "in linea con quello che Salvini fa e con il tipo di rapporto che Salvini e il centrodestra hanno con Mediaset" e che "riporta prepotentemente dentro alla campagna elettorale il tema del conflitto di interessi nel sistema televisivo".

Peccato però che in queste ore a essere raggiunto da provvedimenti sia stato Marco Damilano. L'ex direttore de L'Espresso, oggi conduttore di un programma di Rai 3, è stato tirato per le orecchie. Il suo Il cavallo e la Torre ha violato la par condicio. Complice l'intervento senza contraddittorio di Bernard Henri-Levy che ha gettato fango sul centrodestra a pochi giorni dal voto, costringendo l'Agcom a intervenire e sanzionare la trasmissione di Viale Mazzini.