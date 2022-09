Porta a porta, Matteo Salvini spiazza tutti: chi porta in studio

22 settembre 2022 a

Matteo Salvini non sarà solo questa sera a Porta a Porta. Il leader della Lega si è presentato da Bruno Vespa, nello studio di Rai 1, con Mario Barbuto. È il già presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, nonché candidato della Lega a Palermo, ad accompagnare l'ex ministro nella puntata di giovedì 22 settembre.

"Chi sceglie la Lega sceglie di includere chi è nato qua. Penso ai bimbi che non hanno ancora l'insegnante di sostegno, è una vergogna. Sono contento che Mario Barbuto, presidente dell'associazione italiana ciechi, abbia scelto la Lega per portare in Parlamento una battaglia di civiltà", ha detto durante la registrazione il numero uno del Carroccio.

E ancora, rimarcando la posizione della Lega e di tutto il centrodestra: "Visto che ci sono leader su leader, io ho preferito portare la squadra, non Matteo Salvini. Quello della disabilità - ha spiegato - è un tema che riguarda milioni di italiani che di solito scompare dalla campagna elettorale. Mario Barbuto non è un vip, è il presidente dell'Unione italiana ciechi. Ci sono milioni di italiani con diverse disabilità, pensiamo all'autismo, su cui abbiamo investito 100 milioni di euro attraverso il ministero della Disabilità fortemente voluto dalla Lega. Parlando con Mario, si capisce un mondo che teoricamente è al buio, però portarlo con me in Senato sarà una speranza di futuro per milioni di italiani troppo spesso dimenticati". Oltre a Salvini, ospiti di Vespa nello speciale per le elezioni saranno: Luigi Di Maio di Impegno Civico, Silvio Berlusconi di Forza Italia, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Carlo Calenda di Azione/Italia Viva ed Enrico Letta del Partito Democratico.