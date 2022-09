Otto e mezzo, Giannini e l'ultimo insulto alla Meloni: "Feroce. Una sorta di..."

24 settembre 2022 a

a

a

È un vero e proprio monologo contro Giorgia Meloni, quello di Massimo Giannini. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 23 settembre, il direttore de La Stampa attacca: "Da lunedì inizia una storia piena di incognite. L'unica certezza che abbiamo è che dovrebbe vincere la destra, non il centrodestra ma la destra italiana. Siamo l'unico Paese fondatore dell'Unione europea in cui va al governo un partito post fascista, qualunque cosa questo significhi, In nessun altro Paese europeo è successa una cosa del genere, sarebbe come se in Francia governasse Marine Le Pen. Da loro non è successo e non succederà, da noi succederà".

Qui il duro intervento di Massimo Giannini a Otto e mezzo

Alza il dito e... Berlusconi umilia Letta: l'imitazione del leader Pd | Video

Poi per ragioni politiche, prosegue Giannini, "perché Giorgia Meloni è una sorta di dottoressa Stranamore. Ha fatto fino a qualche giorno fa una eccellente campagna elettorale ma negli ultimi giorni, ha ritirato fuori il volto della destra vera dura e pura. Ha fatto la faccia feroce, come quella che aveva nel comizio a Vox di fronte ai suoi alleati franchisti che spera che vadano al governo in Spagna dopo di lei". Conclude il direttore della Stampa: la Meloni "governerà con Salvini e Berlusconi e vedremo come reagiranno i mercati finanziari che, ci piaccia o no, avranno voce in capitolo. Un Salvini sconfitto sarà un alleato fedele? Darà stabilità o instabilità a quel governo? Io sono molto preoccupato".