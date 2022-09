Stasera Italia, Ghisleri: "Perché ha perso", tre parole per cancellare Letta

27 settembre 2022 a

Il vero sconfitto delle elezioni è il Partito democratico. La forza politica guidata da Enrico Letta non ha sfondato la soglia del 20 per cento. Ma allora - viene da chiedersi - dove sono finiti tutti quei voti? A dare una sua versione di come sono andate le cose è Alessandra Ghisleri. La sondaggista di Euromedia Research, ospite di Stasera Italia su Canale 5 spiega: "Nel 2014 il centrosinistra poteva contare su 11 milioni di voti - ricorda nella puntata di lunedì 26 settembre ai microfoni di Barbara Palombelli -. Poi ha cominciato a perdere consenso. Nel 2018 erano già 8 milioni e oggi sono diventati 7 milioni".

Insomma, il calo dei dem è inesorabile e si prolunga nel tempo. Ecco allora dove sono finiti i loro elettori: "I flussi del Pd - prosegue la Ghilsleri - sono andati al Movimento 5 Stelle, al partito di Carlo Calenda e a tutti gli altri piccoli che hanno rubato voti al centrosinistra". Proprio questi partiti ex alleati hanno portato alla disfatta di Letta, "che ha perso perché ha dovuto competere con tre avversari: centrodestra, M5s e Azione/Italia Viva".

È andata meglio, e i risultati lo hanno dimostrato, alla coalizione del centrodestra. Nonostante al suo interno c'è sempre chi è salito e chi è sceso, i voti sono rimasti lì. "Si è trattata di una redistribuzione interna - conferma la sondaggista -. In totale sono sempre circa 12 milioni ma Meloni ha guadagnato 5 milioni di preferenze. Gli elettori hanno solo cambiato cavallo. Ora, però, Meloni deve stare attenta a quello che dovrà fare in questi giorni". Dopo le parole toccherà passare ai fatti, "adesso - è l'avvertimento alla leader - si tratta di agire e la gente si aspetta molto da lei".