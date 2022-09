TgLa7 di Mentana, "benvenuti al telegiornale della...". Gaffe politica

27 settembre 2022 a

Momenti di imbarazzo in apertura al TgLa7 nell'edizione delle 13.30. A condurre è la giornalista Bianca Caterina Bizzarri, che si presenta ai telespettatori a casa con queste testuali parole: "Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra". Boom. Proprio La7, la rete contestatissima oltre che dal Movimento 5 Stelle (nello specifico, per l'intervista "puntuta" e le battutine velenose del direttore Enrico Mentana al leader grillino Giuseppe Conte) pure da Fratelli d'Italia. Sì, proprio il partito che ha vinto le elezioni e che con Giorgia Meloni si prepara a scalare Palazzo Chigi.

Un mesetto fa Guido Crosetto polemizzò con Paolo Celata, in studio allo speciale elettorale Corsa al voto, "Se lei ce l'ha con la Meloni... Io capisco che la linea di questa rete... e fate bene a dimostrarla fin dal primo giorno. E' chiarissima la vostra posizione e quella del vostro direttore sulla Meloni... Va benissimo, lo sappiamo tutti. Io vado anche a Piazzapulita". Parole che scandalizzarono Celata. Ora, quelle della collega Bizzarri che scatenano il web. Si tratta, ovviamente, di una divertente, clamorosa gaffe rilanciata dal sito specializzato TvBlog e diventata virale su Twitter.

Ovviamente, la povera Bizzarri si è corretta a tempo di record, scusandosi dopo aver lanciato un servizio: "Mi devo scusare per il lapsus iniziale: il telegiornale di La7….". "Ma continuiamo a parlare di centrodestra", ha poi aggiunto la mezzobusto di Mentana, scatenando nuovi divertiti commenti su Twitter. Facile profezia: quanto accaduto in studio a La7 potrebbe finire molto presto Propaganda Live (caso perfetto di "fuoco amico") o in qualche perfida rubrica di Striscia la notizia su Canale 5, che sta per riprendere con la nuova stagione.