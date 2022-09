Tagadà, Ghisleri: "L'ultima salvezza", parole pesantissime sulla Meloni

28 settembre 2022 a

"In questo momento per gli elettori di centrodestra Giorgia Meloni sembra l'ultima salvezza": Alessandra Ghisleri, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha commentato i risultati elettorali, con particolare riferimento al trionfo di Fratelli d'Italia. La sondaggista e direttrice di Euromedia Research, però, ha fatto presente che nel corso degli anni c'è stato uno spostamento di voti da un partito all'altro all'interno della coalizione. Di qui una riflessione sul futuro: "Il tema vero è chi arriva dopo di lei, perché dopo Berlusconi c'è stato Salvini e dopo Salvini Meloni".

In ogni caso, secondo l'esperta, la Meloni è stata brava a catturare attenzione e voti nelle scorse settimane: "Meloni è stata più silente, molto meno invasiva nella campagna elettorale, e ha dato delle chances per non andare a votare qualcun altro dall'altra parte, perché comunque c'erano altre possibilità". Questo, però, avrebbe avuto delle ricadute sul suo alleato, Matteo Salvini: "Questo Salvini l'ha pagato fortemente. Inoltre lui da una parte ha una vecchia Lega, amante dell'autonomia che fa fede a Castelli, alle vecchie glorie di quello che è stato il partito, e dall'altra ha un partito nuovo che è cresciuto molto".

La Ghisleri ha spiegato che Salvini - a suo avviso - avrebbe commesso qualche errore durante la campagna elettorale: "Lui ha parlato solo di necessità, un elenco di necessità che tutti potevano fare, e non ha parlato di possibilità. All'interno del centrodestra i voti si sono spostati verso Meloni perché gli elettori non vogliono cambiare parte. Hanno solo cambiato cavallo, hanno cambiato prospettiva".